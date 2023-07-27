Как отмыть застарелые жирные слои на кухне без вонючего «антижира»: растворятся на глазах (состав)

Химические средства для оттирания сильных кухонных загрязнений типа «антижира» нравятся не всем. Они разъедают кожу на руках, да и запах от них порой такой, что выбежать из дома хочется.

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Если вы не хотите дышать этой дрянью, попробуйте народное средство с содой и кондиционером для белья. Оно приятное, пахнет вкусно, а по эффективности ничуть не хуже и даже в какой-то степени лучше.

Смешайте 2 столовые ложки кондиционера для белья и 1 столовую ложку пищевой соды. Этим составом при помощи губки или тряпочки почистите загрязненные поверхности.

Засохший жир слезет сам, особенно если домашнее чистящее средство оставить на несколько минут (до высыхания), а потом обработать поверхность. Наслоения отмокнут и отойдут без усилий.

Источник: Telegram-канал «Полно идей».