Курс доллара сегодня скатился до минимума: не зря люди спешно избавляются

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Аналитик прогнозировали, что доллар, к примеру, может продаваться в конце июля и начале августа минимум за 90 рублей, максимум – за 100.

Сегодня, 27 июля, курс доллара как раз практически достиг этого минимума на торгах. На Мосбирже с утра валюта США продавалась за 90,03 рубля, упав на 13 копеек. А вот евро пока повышается, но не так быстро, как ранее. Европейская валюта прибавила 7 копеек, достигнув показателя в 100 рублей.

Источник: 1prime.ru