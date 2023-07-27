Не тратим ни копейки: помидоры и огурцы плодоносят мощно сами (трюк с водой)

Калий очень важен в выращивании томатов и огурцов, а также других растений. Он укрепляет растительные клетки, повышает иммунитет культур, регулирует водный баланс и обмен веществ растений.

Недостаток калия может привести к ряду проблем, включая повышенную восприимчивость к болезням и слабый рост.

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Поэтому калий нужно вносить в огороде постоянно. Сделать это можно абсолютно без затрат, поскольку калия имеется в достатке в обычной древесной золе.

Чтобы огурцы и томаты легко впитали в себя калий из золы, разведите ее дождевой водой, в ней нет хлора и других вредных примесей.

На 2 кг золы нужно использовать 10 л дождевой воды. Настаивайте одни сутки, далее разведите. Литр состава растворите в 10 л воды. Вносите под корень помидоров и огурцов по 1 л подкормки, предварительно увлажнив землю.

Этой же подкормкой можно сдобрить любые овощные и ягодные культуры, а также зелень.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай».