Самые модные кроссовки 2023 года: называем три главных тренда

В 2023 году появился совершенно новый тренд на кроссовки – это нарочито грязная обувь. Искусственно состаренные, потертые, словно грязные и порванные – вот, что сейчас мегамодно.
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Также в моде лаконичные кроссовки в стиле ретро. Они имеют тонкую подошву, модель не объемная, часто с зауженным носком. Вставки из замши практически обязательны.
Не менее актуальны кроссовки со всей палитрой металлик: серебристые, золотистые, бронза. Их носят даже с вечерними платьями.
Источник: Telegram-канал «Стрелец-Молодец»