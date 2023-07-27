Самые модные кроссовки 2023 года: называем три главных тренда

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Также в моде лаконичные кроссовки в стиле ретро. Они имеют тонкую подошву, модель не объемная, часто с зауженным носком. Вставки из замши практически обязательны.

Не менее актуальны кроссовки со всей палитрой металлик: серебристые, золотистые, бронза. Их носят даже с вечерними платьями.

Источник: Telegram-канал «Стрелец-Молодец»