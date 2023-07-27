Почему под огурцы две ложки нашатыря обязательны: результат через пять дней — плоды растут на каждом сантиметре

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Возьмем две столовые ложки нашатырного спирта и вольем его в 10 литров воды для полива. Подкармливаем данным раствором под корень. Можно повторять процедуру каждые две недели.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».