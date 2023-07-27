Почему под огурцы 2 ложки нашатыря обязательны: результат через 5 дней — плоды растут на каждом сантиметре

Роскошная подкормка для огурцов на основе нашатыря является мощным стимулятором плодоношения растений. Благодаря ей культура становится здоровой, сильной, начинает давать плоды с утроенной силой.
Уже спустя 4-5 дней вы заметите, как растения изменятся, станут зелеными, сочными, завязи начнут развиваться гроздьями.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Возьмем 2 столовые ложки нашатырного спирта и вольем его в 10 литров воды для полива. Подкармливаем данным раствором под корень. Можно повторять процедуру каждые 2 недели.
Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».