Почему под огурцы 2 ложки нашатыря обязательны: результат через 5 дней — плоды растут на каждом сантиметре

Роскошная подкормка для огурцов на основе нашатыря является мощным стимулятором плодоношения растений. Благодаря ей культура становится здоровой, сильной, начинает давать плоды с утроенной силой.

Уже спустя 4-5 дней вы заметите, как растения изменятся, станут зелеными, сочными, завязи начнут развиваться гроздьями.

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Возьмем 2 столовые ложки нашатырного спирта и вольем его в 10 литров воды для полива. Подкармливаем данным раствором под корень. Можно повторять процедуру каждые 2 недели.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».