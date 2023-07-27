Быстрая помощь огурцам, если начали рано желтеть: сразу восстанавливаются и плодоносят мощно (умный метод)

Иногда огурцы на грядке начинают желтеть раньше времени. Если вовремя отреагировать и внести мощную подкормку, растения возродятся и начнут заново зеленеть, давать плоды и развиваться с удвоенной силой.

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Подкормку мы сделаем из трех компонентов. Возьмем две чайные ложки «Димексида», который станет проводником внутрь растительной клетки для других компонентов и повысит эффективность удобрения.

Добавим один стакан «Триходермина», который спасает от целого списка заболеваний огурцов (корневых и плодовых гнилей, черной ножки, белой и серой гнили, макроспориоза, фузариоза, фитофтороза, антракноза и других).

Вольем 1 ампулу объемом 1 миллилитр «Циркона» (одна стандартная ампула), это средство укрепляет иммунитет растения, дает силы на рост и плодоношение.

Смешав ингредиенты, мы введем их в 10 литров воды и опрыскаем огурцы и землю на грядке.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф».