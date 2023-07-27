Как избавиться от муравьев раз и навсегда: нужно уничтожить матку — действенный прием

Муравьи. Фото: Global Look Press

В обратном случае насекомые будут рождаться вновь и вновь.

Существует множество методов борьбы с муравьями, но многие из них не работают.

Как рассказал санитарный врач, автор YouTube-канала «Добролов» Николай Дубинин, пока не уничтожите матку муравьев, вы просто потратите зря силы. Нужно убирать источник размножения.

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Санитарный врач посоветовал обработать муравейник дихлофосом и перекопать. При необходимости процедуру провести повторно, но, чаще всего метод срабатывает с первого раза.

Источник: дзен-канал «МК в Питере».

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