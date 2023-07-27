Как избавиться от муравьев раз и навсегда: нужно уничтожить матку — действенный прием

Существует множество методов борьбы с муравьями, но многие из них не работают.

Как рассказал санитарный врач, автор YouTube-канала «Добролов» Николай Дубинин, пока не уничтожите матку муравьев, вы просто потратите зря силы. Нужно убирать источник размножения.