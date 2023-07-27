Этот знак зодиака увидит миллионы на своих счетах — через три дня: планеты сложились судьбоносным образом

30 июля — это день силы для Весов. Представители зодиакальной системы получат мощную энергию Венеры на развитие финансовой сферы и отношений.
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Согласно астрологии, в этот день Весы обретут новое дыхание и видение мира. Они должны внимательно следить за развитием событий и делать выводы.
Вселенная подскажет Весам, где они смогут получить отличный доход. Кое-кто сможет так умело распорядиться средствами, что станет миллионером.
Источник: rsute.ru.