Россияне бросились продавать доллары и евро — данные банков: причина

Россияне массово продают доллары и евро, желая получить выгоду на ослаблении курса рубля. В последний месяц иностранная валюта сильно подскочили в цене, и соотечественники решили ее продать, сообщают «Известия» со ссылкой на данные банков.

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В 2023 году доллары и евро продают чаще, чем в 2022-м, сказали в крупнейших банках. В первом полугодии 2023-го общее число продаж долларов повысилось на 17%, сказали в «Русском стандарте».

В «Цифра-банке» заверили, что продажи долларов и евро увеличились на 20%.

В ПСБ считают, что так люди отреагировали на рост курса доллара и евро, поспешив продать их на подъеме курса и заработать на разнице.

Источник: «Известия».