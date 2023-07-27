Когда доллар будет по 30 рублей, раскрыл финансист Беляев

Колебания курса валют продолжаются, на последней неделе июля рубль берет реванш и снижает стоимость доллара. Впервые с 5-го числа «американец» опустился ниже 90 рублей. Это вселило надежду людей на то, что падение иностранной валюты продолжится, отечественная отыграется за все предыдущие месяцы и положит на лопатки доллар окончательно. Правда, у финансиста, кандидата экономических наук Михаила Беляева более осторожный взгляд на ближайшее будущее пары рубль–доллар.

«Вряд ли курс достигнет отметки 89 или 89,1 за доллар. Он будет колебаться в районе 90: 89,99 за «американца». Примерно то же самое могу предположить и по евро, только вокруг 100», — поделился с сайтом mk.ru эксперт.

Также Беляев порассуждал о том, когда «зеленые» снова будут продаваться у нас по 30 рублей.

«Пока не произойдет серьезного набора темпов и эффективности внутри нашей экономики», — считает аналитик.

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