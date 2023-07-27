Как засолить помидоры на зиму: рецепт простой, а в банке шедевр

На дно банки кладем 3 листика черной смородины, 3 зубчика чеснока, зонтик укропа, веточку базилика, насыпаем помидоры, по краям в пустоты помещаем ломтики болгарского перца. Затем заливаем кипятком, накрываем стерильной крышкой, ждем 10–15 минут.

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После этого сливаем воду в кастрюлю, добавляем 2 ст. ложки соли, 5 ст. ложек сахара, доводим до кипения. Как только запузырится, выключаем и добавляем 5 ст. ложек 9%-ного уксуса.

Рассол заливаем в банки к помидорам, закатываем крышки, переворачиваем банки и укутываем одеждой до полного остывания.

По материалам Telegram-канала «Дачные советы»