Больше ни один кабачок не отдаем, все себе оставляем: рецепт закуски с морковкой и чесночком на зиму - объедение

Зимой не только кабачковая икра будет банками исчезать со стола, но и маринованные с морковью овощи. Возможно, после знакомства с этой закуской вы больше не захотите раздавать кабачки, а все оставите себе.

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Итак, 3 кг кабачков очистить и порезать полукольцами, 3-4 моркови натереть на крупной терке, 3 головки чеснока измельчить.

Все смешать, заправить приправой по-корейски, всыпать 200 гр сахара, 1,5 ст ложки соли, влить 1 стакан растительного масла, 150 мл 9%-ного уксуса, тщательно перемешать и разложить по подготовленным банкам. Оставшийся сок влить в банки.

После чего поставить кастрюлю на огонь, на ее дно – полотенце, залить водой, разместить в них банки, накрыть крышками. Добавить воды по плечики банок, кипятить 15 минут, вынуть и закрутить.

По материалам Telegram-канала "Дачные советы"