Как посолить помидоры со свеклой на зиму: такой рецепт вы еще не пробовали!

Разнообразие рецептов маринования овощей на зиму поражает каждую хозяйку. В сезон засолки глаза разбегаются от вариантов. Вот и со свеклой есть способ. Вкусно и необычно удивить домочадцев маринованными помидорами можно в два счета. Вот и рецепт.

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На дно банки выкладываем 0,5 ч ложки семян укропа, ломтик горького перца, 2 луковицы, 1 ст ложка перца горошком, три колечка свеклы, затем наполняем помидорами, заливаем кипятком. Закрываем крышкой и пропариваем 10 минут.

После чего выливаем воду в кастрюлю, ставим на огонь и доводим до кипения. После чего добавляем 1 ст ложку соли, 150 гр сахара, перемешиваем, закипело – выключаем. Добавляем 70 мл уксуса 9%. Заливаем в банки, закатываем и переворачиваем, затем укутываем теплом и ждем, когда остынет.

По материалам Telegram-канала "Дачные советы"