Как колорадского жука вытравить с картошки: а то сожрет все и не подавится

Колорадский жук кошмарит каждое лето садоводов, объявляясь из ниоткуда и плодясь со скоростью света. Прожорливые личинки вредителя, точно сенокосилка, уничтожают ботву, которая так необходима в июле картофелю, набирающему массу. Лучше не затягивать и сразу начать травлю жука, чтобы не остаться зимой без картошки.

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Можно не брать химию, а обойтись домашним раствором. Разведите пакетик сухой горчицы с 100 мл уксуса в 10 литрах воды и как следует опрыскайте каждый куст, листву со всех сторон. Еще наши деды заметили, что жук терпеть не может уксус, так что этому методу не один десяток лет.

По материалам сайта Belnovosti