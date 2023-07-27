Прослужит долго, без плесени и вони: как почистить стиральную машинку – для многих открытие

Стиральная машинка. Фото: Global Look Press

Не каждая хозяйка знает, как ухаживать за техникой.

Без стиральной машинки сегодня свой быт не мыслит ни одна хозяйка. Между тем, не каждая знает, что эта незаменимая техника нуждается в постоянном уходе. Многим кажется, что она благодаря воде всегда чистая, но это не так.

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Между тем, внутри скапливаются грязь и бактерии, оседает накипь и известковый налет, детали от этого приходят в негодность. Поэтому регулярно нужно очищать машинку лимонной кислотой - 200-250 граммов насыпать в отсек для порошка, поставить на стирку 90 градусов Цельсия.

После стирки обеспечить уход резинового уплотнителя, ведь это место всегда загрязняется и из-за влаги может плесневеть. Поможет обеззаразить его белизна – губкой или старой зубной щеткой протрите как следует, а затем смойте. После каждой стирки обязательно протирайте резинку досуха.

По материалам сайта Belnovosti

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