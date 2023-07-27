Прослужит долго, без плесени и вони: как почистить стиральную машинку – для многих открытие

Без стиральной машинки сегодня свой быт не мыслит ни одна хозяйка. Между тем, не каждая знает, что эта незаменимая техника нуждается в постоянном уходе. Многим кажется, что она благодаря воде всегда чистая, но это не так.

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Между тем, внутри скапливаются грязь и бактерии, оседает накипь и известковый налет, детали от этого приходят в негодность. Поэтому регулярно нужно очищать машинку лимонной кислотой - 200-250 граммов насыпать в отсек для порошка, поставить на стирку 90 градусов Цельсия.

После стирки обеспечить уход резинового уплотнителя, ведь это место всегда загрязняется и из-за влаги может плесневеть. Поможет обеззаразить его белизна – губкой или старой зубной щеткой протрите как следует, а затем смойте. После каждой стирки обязательно протирайте резинку досуха.

По материалам сайта Belnovosti