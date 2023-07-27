Закуска на зиму из болгарского перца: ароматная вкуснятина!

Сезон летних ароматов на кухне уже открыт, и многие хозяйки намариновали огурцов. Подходит время болгарского перца. Чтобы зимой порадовать домочадцев вкуснятиной, можно заготовить закуску.

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Понадобится 10 болгарских перцев, 150 мл воды, 150 мл растительного масла, 70 мл уксуса 9%, 2 ст ложки сахара, 1 ст ложка соли, 5 шт душистого перца, 2 лавровых листика, 200 гр горчицы.

Помыть и почистить перец, нарезать полосками. В кастрюле смешать воду, уксус, сахар, соль, душистый перец и лавровый лист, довести до кипения. Ссыпать перец и под крышкой варить 15 минут, снять с огня, отдельно в миске смешать масло, горчицу, душистый перец и хорошо перемешать.

Готовую закуску разложить по банкам, дать остыть, закрыть крышкой и убрать до зимы.

По материалам Telegram-канала «Рецепты на каждый день»