Маринуем огурчики на зиму: секрет в рассоле – прозрачнее слезы даже спустя год

Опытные хозяюшки знают, что успех закруток на зиму заключается в правильно сваренном рассоле. Ведь одна ошибка – и банка вздуется, или маринад помутнеет. Очень важно соблюдать все пропорции при приготовлении.

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Перед засолкой промыть огурцы и замочить на 2 часа в воде. В подготовленную заранее банку опустить листы смородины, веточку укропа, несколько зубчиков чеснока и щепотку семян горчицы, наполнить доверху огурцами.

Вот как варим рассол: 2 литра воды довести до кипения, залить в банку с огурцами, оставить до полного остывания.

Затем вернуть воду в кастрюлю, и на огонь. Насыпать 2 ст ложки соли, 6 ст ложек сахара, перец горошком, душистый перец, довести до кипения, выключить и теперь внести 2 ст ложки уксусной эссенции. И залить в банки с огурцами, закатать крышку, перевернуть, укутать до остывания.

По материалам Telegram-канала «Дачница»