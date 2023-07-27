Не испытывайте судьбу: таролог Янко предупредила, кому в августе точно надо отказаться от крупных покупок

Обычно мелкие покупки совершаются спонтанно, а вот если хочется купить машину, квартиру или сделать другую крупную покупку, то это надо планировать. Особенно волнительно отдавать большие деньги. Таролог Галина Янко в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что у некоторым людям нужно отказаться от крупных покупок в августе, так как это приведет в плохому исходу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«В августе лучше воздержаться от крупных покупок Скорпионам. Можно тратиться по мелочам - декор для дома, новые платья, туфли. Может даже обновить телефон, но покупки превышающие 100 тысяч рублей будут неудачными.
Весам напротив можно вкладываться в нечто "монументальное" – квартира, дом, машина, бизнес, а любые мелкие покупки будут неудачными. купили мелочь и деньги словно вода сквозь пальцы ушли», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.
Галина Янко. Фото: Teleprogramma.pro