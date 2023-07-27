Не испытывайте судьбу: таролог Янко предупредила, кому в августе точно надо отказаться от крупных покупок

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«В августе лучше воздержаться от крупных покупок Скорпионам. Можно тратиться по мелочам - декор для дома, новые платья, туфли. Может даже обновить телефон, но покупки превышающие 100 тысяч рублей будут неудачными.

Весам напротив можно вкладываться в нечто "монументальное" – квартира, дом, машина, бизнес, а любые мелкие покупки будут неудачными. купили мелочь и деньги словно вода сквозь пальцы ушли», – поделилась эксперт.