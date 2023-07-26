Начислят и выплатят всем: объявлено о пособиях на детей — деньги придут на карты уже в августе

В Социальном фонде России представили новый график выплат детских пособий. Ждать денег на карту нужно уже со следующей недели, начиная с первого августа.

Так, третьего августа будет начислено единое пособие на детей до 17 лет, по беременности и родам, а также выплаты по уходу за детьми до 1,5 лет и беременным женщинам.

Пятого августа следует ожидать выплаты из материнского капитала на детей до трех лет.

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