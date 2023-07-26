Начислят и выплатят всем: объявлено о пособиях на детей — деньги придут на карты уже в августе

В Социальном фонде России представили новый график выплат детских пособий. Ждать денег на карту нужно уже со следующей недели, начиная с первого августа.
Так, третьего августа будет начислено единое пособие на детей до 17 лет, по беременности и родам, а также выплаты по уходу за детьми до 1,5 лет и беременным женщинам.
Пятого августа следует ожидать выплаты из материнского капитала на детей до трех лет.
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Восьмого августа будут начислены пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
Деньги, как правило, приходят автоматически на банковские карты, но есть и те, кто получают пособия через почтовые отделения. В этом случае средства будут доставлены в срок с 1 по 25 августа.
По материалам vnimanie.pro