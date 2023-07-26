Разведите с водой и протрите под мышками: натуральное копеечное средство надолго избавит от запаха пота — дезодорант не нужен

Девушка показывает красивые подмышки. Фото: Global Look Press

Эта жидкость нейтрализует запах пота не хуже антиперспиранта.

Средств, которые помогают бороться с запахом пота без дезодоранта, на самом деле множество. Одно из них — яблочный уксус. Благодаря своему антисептическому свойству яблочный уксус препятствует размножению бактерий, вызывающих зловоние.

Это натуральное и к тому же копеечное средство борется не только с запахом пота, но и с излишней потливостью.

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Яблочный уксус нужно развести пополам с водой, так как он может вызвать раздражение кожи подмышек, а затем смочить в этой жидкости ватный тампон и протереть проблемные зоны.

По материалам opotlivosti.ru

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