Коснется всех, кто рожден с 1960 по 2005 год: этим россиянам выплатят по 13 тысяч рублей

Оформить такую финансовую помощь очень легко. Необходимо встать на биржу труда в установленном порядке. Но нужно учитывать, то деньги выплатят, если будут отклонены несколько предложенных вакансий. При этом необходимо аргументировать, почему они не подошли соискателю.

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Нижний предел возраста, составляет 18 лет, поскольку именно с этого момента гражданин может быть официально трудоустроен, а верхний – 63 года, так как в этом возрасте в 2023 году мужчины выходят на пенсию.

Отмечается, что сумма пособия составляет 12792 рубля. Важно знать, что получить деньги можно только на карту «Мир», сообщает PRIMPRESS.