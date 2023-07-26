Коснется всех, кто рожден с 1960 по 2005 год: этим россиянам выплатят по 13 тысяч рублей

Фото: Global Look Press

Эксперт объяснил, как получить эти деньги.

В России существуют разные меры поддержки граждан. И существует выплата от государства, о которой знают не всем. Финансовый эксперт Валерий Попов рассказал о денежной выплате, которую могут получить все граждане в возрасте от 18 до 63 лет. Речь идет о пособии по безработице. 

Оформить такую финансовую помощь очень легко. Необходимо встать на биржу труда в установленном порядке. Но нужно учитывать, то деньги выплатят, если будут отклонены несколько предложенных вакансий. При этом необходимо аргументировать, почему они не подошли соискателю.

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Нижний предел возраста, составляет 18 лет, поскольку именно с этого момента гражданин может быть официально трудоустроен, а верхний – 63 года, так как в этом возрасте  в 2023 году мужчины выходят на пенсию.

Отмечается, что сумма пособия составляет 12792 рубля. Важно знать, что получить деньги можно только на карту «Мир», сообщает PRIMPRESS.

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