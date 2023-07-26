Митрохина сразу предупредила, что уже с 1 августа ауру неудачи притянут Девы. На них очень негативно отразится Венера в ретрограде. Больше всего это скажется на финансах. Деньги начнут буквально утекать из карманов, а доходы сильны сократятся.

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Из-за дефицита денег Девы будут вынуждены экономить. При этом они научатся более рационально распоряжаться финансами. По словам астролога, проблемы будут целый месяц, но потом все наладится, поэтому надо запастись терпением. Осенью появится возможность, чтобы зарабатывать больше денег. Ситуация пойдет на улучшение, пишет журнал 7days.