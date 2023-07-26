В эти цифры невозможно поверить: назван правдивый курс доллара на август — нервы натянуты, как струна

В эту среду, 26 июля, рубль умеренно укреплялся на торгах на Московской валютной бирже.

Курс доллара, по состоянию на 16:25 московского времени, на валютных торгах снижался на 11 копеек, до 90,02 рубля, юаня – на 5 копеек, до 12,58 рубля, евро прибавлял 7 копеек, до 99,71 рубля.

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайший месяц ждать резких скачков доллара и рубля не стоит. Финансовые аналитики с легкостью называют цифры, в которые еще недавно невозможно было поверить, но вдруг стало реальностью, из-за которой нервы натянуты у всех, как струна.

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