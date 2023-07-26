Не Хюррем и не Махидевран: какая женщина разбила сердце султана Сулеймана — с ума сходил три года

В сериале «Великолепный век» нам показали загадочную наложницу султана Сулеймана Гюльфем-хатун. Женщина жила в гареме и была лучшей подругой Валиде и Махидевран.

Но мало кто знает, что Гюльфем принесла самую большую боль падишаху, чем все его рабыни. Она была первой фавориткой повелителя. Родила ему самого первого наследника. Но однажды ночью заснула и придавила ребенка грудью — он задохнулся…

Можно только представить состояние молодой матери, да и султана Сулеймана. Историки говорят, что падишах страдал три года из-за беды, никак не мог оправиться. И только Хюррем вернула ему веру в жизнь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».