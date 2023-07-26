Курс доллара на 1 сентября: валютчики схватились за сердце, в Минфине просчитались

Курс доллара продолжает расти, несмотря на предсказания Министерства финансов РФ. В ведомстве закладывали, что «американец» в сентябре 2023 года будет стоить 68 рублей. И аналитики уверены, что это точно вряд ли.

«На рубль негативно влияет снижение экспорта нефти и газа, а также уменьшение числа каналов для получения денег из других стран», - заявил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

Средняя цена доллара на 1 сентября, по его словам, будет 95 рублей.

Валютчики, в свою очередь, схватились за сердце - главное, не прогадать и выгодно продать деньги.

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