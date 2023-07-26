Что ела каждый день Хюррем, когда была беременной - повара крестились

Родить наследника султану Сулейману у наложниц гарема была самой важной миссией. В этом случае женщину переселяли в покои со всеми удобствами, а капризы ее выполнялись беспрекословно.

Историки утверждают, что любимая женщина падишаха Хюррем, будучи беременной, каждый день требовала от поваров готовить ей жареных перепелок с яблоками. Это было ее любимое блюдо.

По мнению исследователей, повара каждый раз крестились, так как угодить беременной женщине та еще задача. А, тем более, от этого зависели их жизни в принципе.

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