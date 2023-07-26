Смочите этим соком ватный тампон и протрите подмышки: запах пота улетучится без следа — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Стакан с ватными тампончиками. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает пользоваться домашними средствами по уходу за собой.

Если вы не сторонник использования дезодорантов и антиперспирантов в борьбе против неприятного запаха пота, то альтернатива, конечно же, имеется.

Домашних средств, которые помогают нейтрализовать неприятный запах пота, немало. Одно из них - это лимон. Этот цитрусовый обладает массой полезных свойств, в том числе, способен уничтожать бактерии, являющиеся источником зловония.

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Нужно выжать сок лимона и смочить в нем ватный тампон, нанести на чистую кожу подмышек, предварительно стоит принять душ и вытереться насухо.

Если вы - обладатель чувствительной кожи, разведите лимонный сок водой. Лайм вместо лимона использовать нельзя! Поскольку лайм - очень аллергенный продукт и может вызвать раздражение кожи.

По материалам opotlivosti.ru

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