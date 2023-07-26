Просто поливайте огурцы этой жидкостью: будут пупырчатые, сладкие, хрустящие — один к одному

Цветущие огурцы в теплице. Фото: Global Look Press

Лайфхаки от бывалых дачников.

Опытные дачники с удовольствием делятся своими лайфхаками с теми, кто только начинает свою садоводческую карьеру.

Так вот, опытные дачники знают, что внесение аспирина в посадки огурцов не дают ровно никакого результата. Подкармливать огурцы нужно именно салициловой кислотой, и тогда они будут расти сладкими, пупырчатыми и хрустящими.

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По словам опытных дачников, полив огурцов раствором на основе салициловой кислоты превосходит все ожидания.

Плюс ко всему, бывалые огородники советуют отказаться от народных методов и использовать для повышения устойчивости к заболеваниям иммуностимуляторы, к примеру, «Иммуноцитофит», «Нарцисс», гуматы, препараты серии ЭМ, гомеопатические препараты и микроудобрения. 

По материалам belnovosti.by

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