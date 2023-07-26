Не будет слипаться, приобретет неповторимый вкус: что добавить при варке риса — простой ингредиент оценят даже гурманы

Казалось бы, чего мы еще не знаем о варке риса. Соотношение воды и крупы, соли — все давным-давно уже изучено и опробовано.

Но! Оказывается, тема варки риса — неисчерпаема. Существует масса всевозможных лайфхаков на предмет того, как придать рису необычный и неожиданный вкус, который оценят даже видавшие многое гурманы.

Чтобы рис не слипся, нужно не только соблюдать пропорции воды и крупы, но и добавить в конце варки немного растительного масла. Достаточно одной ложки на обычную кастрюлю.

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