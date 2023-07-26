Смочите ватный диск и протрите подмышки, ладони и ступни: эта жидкость вмиг уничтожит запах пота без дезодоранта

Чтобы нейтрализовать неприятный запах пота, вполне можно обойтись и без дезодоранта и антиперспиранта.
Средство для борьбы с плохими ароматами есть практически в каждой домашней аптечке. Это борный спирт.
Борный спирт уничтожает бактерии, которые и являются источником неприятного запаха, и подсушивает кожу.
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Инструкция по применению борного спирта в борьбе с запахом пота проста - намочите ватный диск и протрите подмышки, ладони, ступни. То же самое можно проделать и с обувью при повышенной потливости ног.
По материалам opotlivosti.ru