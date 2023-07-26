«Это абсолютно точно»: эксперт раскрыл сценарий резкого падения курса доллара до 30 рублей

Рубль в последние дни стабилизировался, на Московской валютной бирже национальная валюта торгуется в пределах 90 рублей за доллар и порядка 100 рублей — за евро.

По мнению аналитиков, резких скачков курса пока не предвидится. Поддержку рублю оказывает налоговый период и объявленное Центробанком в минувшую пятницу, 21 июля, повышение ключевой ставки.

Эксперты утверждают, что даже при таком раскладе ждать от рубля резких взлетов уже не стоит.