«Это абсолютно точно»: эксперт раскрыл сценарий резкого падения курса доллара до 30 рублей

Рубль в последние дни стабилизировался, на Московской валютной бирже национальная валюта торгуется в пределах 90 рублей за доллар и порядка 100 рублей — за евро.
По мнению аналитиков, резких скачков курса пока не предвидится. Поддержку рублю оказывает налоговый период и объявленное Центробанком в минувшую пятницу, 21 июля, повышение ключевой ставки.
Эксперты утверждают, что даже при таком раскладе ждать от рубля резких взлетов уже не стоит.
«Вряд ли курс достигнет отметки 89 или 89,1 за доллар. Он будет колебаться в районе 90: 89,99 за «американца». Примерно то же самое могу предположить и по евро, только вокруг 100», — считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.
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Версию того, что доллар может вернуться к отметке в 30 рублей, как это было некоторое время назад, экономист считает утопической.
«Это абсолютно точно. Пока не произойдет серьезного набора темпов и эффективности внутри нашей экономики», — добавил Михаил Беляев.
По материалам MK.RU