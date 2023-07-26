Взяли в руки борную кислоту: фиалки, герань и орхидеи цветут круглосуточно

Фиалки, герань и орхидеи будут цвести круглосуточно, если за ними ухаживать должным образом. Не важно, где именно вы выращиваете растения - на даче или в горшке на подоконнике. Цветы надо всегда подкармливать, тогда они будут вас радовать своими пышными бутонами.

Купите в аптеке борную кислоту и разведите щепотку в одном литре теплой отстоянной воды. Полученным раствором опрыскивайте растения хотя бы один раз в месяц.

Удобрение напитает растения полезными веществами, и им всегда будет хорошо у вас.

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