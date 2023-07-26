Объявлен курс доллара на 28 июля: «американец» совершит прыжок, у валютчиков вспотели ладони

Курс российской валюты продолжает уверенно проседать, несмотря на начавшийся в конце июля налоговый период. Обычно это поддерживает рубль, но не в этот раз. Схема не сработала, аналитики уверены, что будет еще хуже.

«Мы ожидаем, что доллар к концу недели, к пятнице, дорастет до 93 рублей. Компания Danone выводит деньги с российского рынка, и это отразится на котировках в пользу доллара», — заявила экономист Екатерина Константинова.

На данный момент доллар стоит 90,09 рублей. Валютчики потирают руки, чтобы бежать в кассы и заработать на разнице валют.

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