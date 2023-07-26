Два нужных действия, чтобы помидоры быстрее зрели на кусте: берем в руки ножницы

Чтобы помидоры созрели на кусте как можно скорее в конце июля, возьмите ножницы и уберите листья с кустов. Не жалейте, можно убрать сразу много, но, конечно, не все. В это время листья уже не нужны.

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Однако кусты нужно рассматривать индивидуально. Если вы видите, что кисти и томаты еще формируются, то не состригайте листья, они должны напитать плоды. Если на кусте плоды сформировавшиеся, то смело срезайте листья.

У высокорослых помидоров можно срезать макушку. После последней кисти обязательно оставить один-два листа.

Оба процесса вызывают у помидоров стресс, что ускоряет процесс созревания.

Источник: Telegram-канал «Маргарита пишет…»