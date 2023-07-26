Как правильно стирать джинсы в машинке: не совершайте главную ошибку

Джинсы очень быстро теряют свой внешний вид, если стирать их неправильно. А вот если ухаживать так, как надо, брюки будут служить вам верой и правдой годами.

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Чтобы джинсы не полиняли и не выцвели, выворачивайте их перед машинной стиркой наизнанку. И выбирайте режим на 30 градусах и малых оборотах, так ваши брюки не сядут.

Ну а если вы хотите надеть на себя приятные мягкие джинсы, а не стоячие колом, влейте в лоток для средств машинки кондиционер.

Источник: Telegram-канал «Полно идей».