Всего одна ложка и даже «мертвые» огурцы начнут расти по часам: собираем ведрами

Даже чахлые огурцы переродятся и станут расти с удвоенной силой, если под них внести эту роскошную подкормку. Она работает как мощный стимулятор растений.

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Ингредиенты: 1 ст. л. с горкой куркумы, 5 ст. л. горячей воды, 6 лавровых листов.

Соединяем все ингредиенты и оставляем настаиваться около шести часов. Потом разводим смесь чистой водой до трех литров.

Далее один стакан концентрата разводим в пяти литрах воды. И поливаем им огурцы под корень, но не на листву.

Источник: дзен-канал «Tochka.by»