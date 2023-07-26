Как дешево летать, не покупая услугу багажа: трюк с дорожной подушкой (смешно, но работает)

Если вы приобрели билет на лоукостер и ни за что не желаете тратиться на услугу багажа, то наши советы будут вам очень полезны.

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Авиакомпании разрешают взять в качестве ручной клади без дополнительной платы дамскую сумку, ноутбук и дорожную подушку.

Мы этим воспользуемся с лихвой. За дамскую сумку вполне сходит женский рюкзачок. Не тот, с которым вы ходите в походы или спортзал, конечно, но найти вполне вместительную модель реально. Заполняйте ее от души.

Для ноутбука выбирайте сумку с карманами, которые можно наполнить зарядными устройствами, батарейками и прочими мелочами, да и внутрь кое-что впихнуть можно.

Ну и главная фишечка — это дорожная подушка с секретом. Выньте из нее поролоновое содержимое и наполните своими вещами. В нее с легкостью при компактной укладке вместится несколько футболок, пара купальников, белье, парео. И подушка будет с вами, и чемодан не нужен!

К слову, подушку, а точнее наволочку для нее, вы можете сшить сами, сотрудникам аэропорта все равно, как она будет выглядеть и насколько качественно пошита.

Источник: Telegram-канал «Полно идей».