Валютные качели порядком надоели россиянам, которые переживают за экономику страны и свои вклады. Курс доллара последние недели просто зашкаливал и стремительно шел вверх.

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И только при повышении цен на нефть на мировом рынке и увеличении ключевой ставки до 8,5% курс доллара стал потихоньку снижаться.

Согласно последним данным Мосбиржи, его курс составил 90,16 рубля. Судя по заявлениям официального представителя МИД страны Марии Захаровой 26 июля, валюта США будет падать и дальше, уже при поддержке правительства.

По ее словам, США используют доллар как инструмент влияния, поэтому Россия будет работать с Африкой над ослаблением американской валюты.

Источник: 1prime.ru.