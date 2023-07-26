Увидели, как шеф-повар солит масло в сковороде: его рассказ поразил (жаль раньше не знали)

Каждый человек, который хоть раз жарил что-то на растительном масле, знает, какой это капризный продукт.

При сочетании с соками еды, масло начинает стрелять во все стороны, пениться, выбрасываться из посуды на плиту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На самом деле этих проблем можно вполне избежать. Об этом секрете отлично знают шеф-повара ресторанов, но не спешат делиться своим опытом с другими людьми.

Налив масло в сковороду, обязательно посолите его, и оно никогда не испортит вам настроение при приготовлении пищи. Брызг и пены вы не увидите.

Источник: Telegram-канал «Поло идей».