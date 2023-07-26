Добавьте 1 каплю из аптечного бутылька: муравьи будут обходить участок за километр

Муравьи. Фото: соцсети

Это реально действенный метод и стоит копейки.

Если вы долго пытаетесь избавиться от муравьев, то попробуйте извести насекомых борной кислотой.

Многие садоводы отмечают, что это самый действенный метод, при этом он очень дешевый.

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Вы можете пропитать кусочек сахара в борной кислоте и разложить у муравейника. Либо возьмите вяленое мясо, вылейте на него чайную ложку борной кислоты. Как удобнее и проще.

Муравьи пропадут моментально. Точно так же можно извести комнатных муравьев.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».

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