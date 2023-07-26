Добавьте 1 каплю из аптечного бутылька: муравьи будут обходить участок за километр

Если вы долго пытаетесь избавиться от муравьев, то попробуйте извести насекомых борной кислотой.

Многие садоводы отмечают, что это самый действенный метод, при этом он очень дешевый.

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Вы можете пропитать кусочек сахара в борной кислоте и разложить у муравейника. Либо возьмите вяленое мясо, вылейте на него чайную ложку борной кислоты. Как удобнее и проще.

Муравьи пропадут моментально. Точно так же можно извести комнатных муравьев.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».