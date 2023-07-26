Герань покрылась мясистыми бутонами до конца осени — просто опрыскали средством из аптеки

Герань — одно из самых популярных растений как у дачников, так и любителей комнатных цветов. И иногда сложно добиться, чтобы она цвела до осени, но эффективный метод существует.

Купите в любой аптеке две таблетки янтарной кислоты, разведите их на один литр отстоянной воды. Таблетки можно перед этим растолочь до состояния порошка, тогда они быстрее растворятся в жидкости.

Далее опрыскайте листья растений, не задевая цветы. Вы увидите, как через несколько дней герань выпустит шикарные бутоны, которые будут вас радовать до конца осени.

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