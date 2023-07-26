Нужно успеть до 1 августа: какая подкормка перерождает огурцы — плодят так, что раздавать приходится

Только природные вещества входят в состав этой подкормки для огурцов. Она действует на культуру возрождающе. Растения начинают так плодоносить от этого удобрения, что удивляются даже опытные агрономы.

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Для приготовления подкормки наполним ведро любой травой, зальем водой, накроем крышкой и поставим в теплое место настаиваться. Спустя 5–7 дней настой забродит и его можно будет использовать. В 10-литровую лейку воды мы вольем два литра этого раствора. Первый компонент нашего удобрения для огурцов готов.

Потом мы берем любое удобрение для улучшения микробиологического состава группы «ЭМ» (подойдут «Восток ЭМ1» и «Байкал ЭМ1»).

Добавляем в лейку с травяным раствором три столовые ложки любого «ЭМ». Удобрение готово полностью.

Выливаем получившуюся смесь под каждый куст огурца у корня примерно по полтора литра. Далее повторяем раз в 10 дней до конца сезона.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф».