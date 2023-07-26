Какие растения отпугивают муравьев и тлю — рассадили на участке, насекомые строем убежали

Муравьи и тля создают серьезную проблему для садоводов. Насекомые способны испортить растения и лишить дачников урожая.
Поэтому огородники борются с ними часто гуманными средствами, так как яды и прочая химия могут навредить как владельцам участка, так и растениям.
Лучше всего посадите на участке растения, запах которых муравьи на дух не переносят. Это мята, тимьян, чистотел, полынь, лаванда, душица, укроп и петрушка.
Также вредители не выносят томаты. Поэтому можно даже нарвать ботву этих растений и раскидать в местах дислокации вредителей. Они тут же сбегут, забыв тапки.
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