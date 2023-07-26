Какие растения отпугивают муравьев и тлю — рассадили на участке, насекомые строем убежали

Фото: freepik.com

Вредители не выносят эти запахи.

Муравьи и тля создают серьезную проблему для садоводов. Насекомые способны испортить растения и лишить дачников урожая.

Поэтому огородники борются с ними часто гуманными средствами, так как яды и прочая химия могут навредить как владельцам участка, так и растениям.

Лучше всего посадите на участке растения, запах которых муравьи на дух не переносят. Это мята, тимьян, чистотел, полынь, лаванда, душица, укроп и петрушка.

Также вредители не выносят томаты. Поэтому можно даже нарвать ботву этих растений и раскидать в местах дислокации вредителей. Они тут же сбегут, забыв тапки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также