Смотрите состав порошка, от которого томаты активно дают плоды: бросьте под кусты сейчас или в августе

Прямо сейчас успейте сделать роскошную подкормку для томатов. От нее растения начнут давать плоды с удвоенной силой.
Помидоры будут вырастать крупными, сладкими, сочными. Вы не узнаете свои посадки.
Кроме того, томаты будут здоровыми, никакой вершинной гнили или фитофторы вы не увидите на культурах.
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Соедините по одному килограмму жмыха и золы, добавьте литровую баночку дробленной в порошок скорлупы. Данный порошок рассыпьте в прикорневой зоне томатов и можете наслаждаться высоким урожаем.
Источник: дзен-канал «Полезное ТВ».