Смотрите состав порошка, от которого томаты активно дают плоды: бросьте под кусты сейчас или в августе

Прямо сейчас успейте сделать роскошную подкормку для томатов. От нее растения начнут давать плоды с удвоенной силой.

Помидоры будут вырастать крупными, сладкими, сочными. Вы не узнаете свои посадки.

Кроме того, томаты будут здоровыми, никакой вершинной гнили или фитофторы вы не увидите на культурах.