Объявлен курс доллара на 31 июля: котировки зашкалят и перепрыгнут все мыслимое и немыслимое

Курс доллара продолжает нарастать в связи с выходом иностранных компаний с российского рынка. Влияют и цены на нефть, которые на данный момент должны быть в районе 100 долларов за баррель, иначе это ослабит нашу валюту.

Эксперты уверены, что в этот раз не поможет и начавшийся в конце июля налоговый период.

«К 31 июля доллар может дорасти до 95 рублей, перепрыгнув психологические показатели», — заявила экономист Екатерина Константинова.

Аналитик подчеркнула, что на данный момент для снижения доллара российская экономика должна показать максимальную эффективность и нарастить темпы. А это делается не за год и даже не за два.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».