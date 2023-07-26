Рецепт от всех болезней огурцов: 30 капель йода и мыло — растут роскошно, здоровые весь сезон

Этот универсальный способ спасет ваши огурчики от всех болезней. Начинайте обработку в фазе 3–4 листочков на огурцах и повторяйте каждые 10 дней.

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А если вы узнали об этом шикарном методе только сейчас, не отчаивайтесь, у вас есть шанс оздоровить огурчики прямо сейчас. Он все равно сработает!

В ведро воды добавьте 30 капель йода, 20 граммов хозяйственного мыла и один литр молока.

Опрыскивайте этим составом по листу, но не в солнечное время суток. Этот раствор безвреден для человека.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».