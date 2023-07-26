Подкормите этим розы сейчас и в августе: бутоны будут шапками, сильными войдут в холода

Настало время особой заботы о розе. Чтобы она пышно цвела до конца сезона, ее сейчас нужно подкормить. Также это удобрение поможет войти ей в холода без потерь и лишних страданий.

Роза будет радовать своими роскошными бутонами до самых холодов и легко перенесет зиму, если вы ей дадите в конце июля и августе фосфор и калий. Они помогут укреплению корней и повысят их морозостойкость.

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Одну столовую ложку суперфосфата растворяем в одном литре горячей воды (в холодной это делать бесполезно).

Доводим объем до 10 литров водой, настаиваем одни сутки. Далее вливаем в раствор одну столовую ложку 9% уксуса (чтобы хорошо усвоился фосфор), кладем одну ложку сульфата калия.

Поливаем цветы, применяя по три литра раствора на один квадратный метр посадки цветов.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород».