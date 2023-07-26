Огородный трюк с нашатырем: две ложки под корень огурца — плоды свисают гроздьями, растут в два раза сильнее

Огурцы. Фото: соцсети

Огурчики будут давать роскошный урожай и станут выглядеть здоровыми.

Народная подкормка нашатырем очень хорошо себя проявляет уже много лет. Культура реагирует на нее практически мгновенно. Уже через 4–5 дней вы не узнаете свои растения.

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Огурцы начинают создавать завязи буквально гроздьями и из каждой выходит хороший сильный прямой и сладкий огурчик.

Две столовые ложки нашатырного спирта растворите в 10 литрах воды. Проливайте растения у корня один раз в две недели, затрачивая по одному литру раствора.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».

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