Огородный трюк с нашатырем: 2 ложки под корень огурца — плоды свисают гроздьями, растут в 2 раза сильнее

Огурцы. Фото: соцсети

Огурчики будут давать роскошный урожай и станут выглядеть здоровыми.

Народная подкормка нашатырем очень хорошо себя проявляет уже много лет. Культура реагирует на нее практически мгновенно. Уже через 4-5 дней вы не узнаете свои растения.

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Огурцы начинают создавать завязи буквально гроздьями и из каждой выходит хороший сильный прямой и сладкий огурчик.

2 столовые ложки нашатырного спирта растворите в 10 литрах воды. Проливайте растения у корня 1 раз в 2 недели, затрачивая по 1 литру раствора.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».

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